Randale im Flugzeug? Blue-Sänger Lee Ryan soll verhaftet worden sein

Lee Ryan schon wieder freigelassen

Wie «The Sun» weiter berichtet, wurde der Musiker aus dem Flugzeug in einen wartenden Polizeiwagen gebracht. «Ein 39-jähriger Mann wurde wegen eines Verstosses gegen die öffentliche Ordnung festgenommen», teilte ein Polizeisprecher der Zeitung mit. «Er wurde auf einem Polizeirevier im Osten Londons in Gewahrsam genommen und am nächsten Tag im Rahmen der Ermittlungen wieder freigelassen.» Einen Namen nannte der Sprecher nicht. Eine offizielle Erklärung seitens Lee Ryan fehlt ebenfalls.