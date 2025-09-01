Randy Boone: «Die Leute von der Shiloh Ranch»-Star ist tot

Eigene Songs und eigenes Pferd in «Die Leute von der Shiloh Ranch».

Nach Gastrollen in verschiedenen Serien stiess Boone 1964 zu «Die Leute von der Shiloh Ranch». Ab der zweiten Staffel verkörperte er den Rancharbeiter Randy Benton. In der Rolle bekam er ebenfalls oft die Gelegenheit, zu singen und Gitarre zu spielen. Viele der Songs, die er in der Serie performte, schrieb Boone selbst. Auf das Set brachte er sein eigenes Pferd Clyde mit.