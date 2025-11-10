Range Rover von Queen Elizabeth II. für 76.000 Euro versteigert

Massgefertigtes Interieur für die Monarchin

Das Fahrzeug wurde nach vollständiger königlicher Spezifikation ausgestattet. Zu den besonderen Details gehörten Haltegriffe im Fond, die der Queen das Ein– und Aussteigen erleichtern sollten. Ein Hundegitter im Kofferraum sorgte dafür, dass ihre geliebten Corgis sicher mitreisen konnten. Fotos belegen, dass Elizabeth II. das Auto sowohl bei der Royal Windsor Horse Show als auch in Sandringham selbst steuerte. Die besondere Innenausstattung mit charakteristischen Nähten und Verkleidungen ist auf den Aufnahmen eindeutig zu identifizieren.