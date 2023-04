Ranghoher Musiker gibt Vorgeschmack auf König Charles' Krönung

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London statt. Bei der Zeremonie wird auch Lieutenant Colonel Craig Hallatt eine wichtige Rolle einnehmen. Er gehört als oberster musikalischer Direktor des britischen Militärs zu den ranghöchsten Musikern des Königspalastes. Unter anderem bei der Beerdigungszeremonie von Queen Elizabeth II. (1926-2022), die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstarb, war Hallatt für die musikalische Umsetzung mit zuständig - spielte auch selbst am Grab der Monarchin. Allerdings betreut der Musiker auch noch andere Projekte, so war er etwa für die aktuelle Show «Highland Saga» als Berater mit an Bord und steuerte für das dazugehörige Album den Titel «Balmoral Farewell» bei.