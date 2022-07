Rania von Jordanien: Glückwünsche zur Verlobung ihrer Tochter Iman

Der Königspalast verkündete die freudige Nachricht unter anderem in den sozialen Medien. Dazu veröffentlichte der Hof auch das offizielle Verlobungsfoto der beiden, auf dem das Paar in die Kamera strahlt. Prinzessin Iman trägt ein schlichtes weisses Kleid, ihr Verlobter Jameel Alexander Thermiotis einen dunkelblauen Anzug. Laut dem Palast waren zur Verlobung am Dienstag (5. Juli) neben König Abdullah II. und Königin Rania auch ihre weiteren Kinder, Kronprinz Hussein (28), Prinz Hashem (17) und Prinzessin Salma (21), sowie einige Mitglieder von Thermiotis' Familie anwesend. «Der Königliche Haschemitische Hof gratuliert Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Iman bint Abdullah II. und Herrn Thermiotis zu diesem Anlass und wünscht ihnen ein Leben lang Glück», heisst es.