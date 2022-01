Auf Instagram

Rania von Jordanien: Süsse Geburtstagswünsche an Abdullah II.

In Jordanien werden heute gleich zwei wichtige Geburtstage gefeiert: König Abdullah II. wird 60, Prinz Hashem 17 Jahre alt. Königin Rania hat ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn via Instagram gratuliert - und richtet herzliche Worte an die beiden.