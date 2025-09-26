Rap-Trio 01099: Ihre Freundschaft ist jetzt «stärker denn je»

Sie sind aber nicht nur Boybandkollegen, sondern auch gute Freunde. Haben Sie manchmal Angst, dass der Erfolg die Freundschaft belastet?

Zachi: Wir sind uns mittlerweile sehr bewusst, dass die Geschäftsebene die Freundschaft beeinflussen kann, wenn man sich darüber keine Gedanken macht und nicht kommuniziert. Aber da gehen wir aktiv gegen vor: Wir nehmen uns ganz klar Ruhezeiten, in denen wir Zeit für uns selber haben, wo wir auch mal einen Abend lang nicht über die Arbeit, die Musik sprechen und nicht über Entscheidungen stolpern. Und wir gehen zu einem Coaching, das einen neutralen Raum bietet, um Sachen anzusprechen. Das ist unser Mittel, damit die Musik unsere Freundschaft nicht zu sehr beeinflusst. Die, würde ich sagen, stärker ist denn je.