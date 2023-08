In den Bildern der Überwachungskamera trug der Mann ein weisses Tanktop, Jeans und weisse Schuhe. Die Polizei fand beim Eintreffen im Studio keine Waffe, Blueface wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Laut «TMZ» wurde er am Bein verletzt. In einer Instagram-Story zeigte der Rapper seine blutige Verletzung und den Verband, versicherte seinen Fans aber, dass es ihm gut gehe.