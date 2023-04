Neben dem extrem gefährlichen Opioid Fentanyl wurden in seinem Körper ausserdem Spuren von Crystal Meth und Heroin gefunden. Ausserdem hätten sein schweres Asthma und sein jahrzehntelanger Zigarettenkonsum eine Rolle bei seinem Tod gespielt. Sein Körper sei auch deswegen unfähig gewesen, sich zu wehren, heisst es in dem Bericht weiter. Zunächst hiess es, dass Coolio ein natürlicher Tod ereilt habe. Sowohl aus Kreisen der Sanitäter als auch aus der Familie wurde kommuniziert, dass keine Drogen am Ort des Unglücks gefunden wurden und ein Herzversagen die wahrscheinlichste Todesursache sei.