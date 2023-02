Rapper Eko Fresh bei den «Rentnercops»: So kehrt die ARD-Serie zurück

Eko Fresh: «Ich musste mit einem Mustang einen Kickstart hinlegen»

Der Auftakt zu Staffel sechs führt Bielefelder und Schmitz an den Niehler Hafen in Köln. Dort wurde ein Matrose unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Am Tatort weckt ein roter Mustang den Argwohn der «Rentnercops». Der Schlitten gehört dem vorbestraften Ganoven Frankie Schoppe (Eko Fresh), der bereits wegen des Handels mit Kokain, Ketamin und Methamphetamin verurteilt worden ist. Für Bielefelder und Schmitz stellt sich die Frage: Ist Frankie nur ein kleiner Fisch oder klebt Blut an seinen Händen?