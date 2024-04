Rapper Fedez bestätigt Liebes-Aus mit Chiara Ferragni

Das einstige italienische Traumpaar, das zwei Kinder teilt und in Mailand lebt, hat zuletzt eine schwere Zeit durchmachen müssen. Bei Fedez ist 2022 ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse gefunden und operiert worden. Im Oktober musste er wegen inneren Blutungen notoperiert werden. «In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben», sagte Fedez, der bürgerlich Federico Leonardo Lucia heisst, in der Sendung.