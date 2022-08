Rapper festgenommen: Vergewaltigungsvorwürfe gegen Mystikal

Mystikal als Verdächtiger identifiziert

Die Polizei habe demnach in der Nacht auf Sonntag in Zusammenhang mit einem angeblichen sexuellen Übergriff in einem Krankenhaus mit einem Opfer gesprochen, das während eines Angriffs leichte Verletzungen erlitten habe. Mystikal sei später als ein Verdächtiger identifiziert worden. Der Rapper, der vor allem für den Song «Shake Ya Ass» aus dem Jahr 2000 bekannt ist und mit bürgerlichem Namen Michael Tyler heisst, sei schliesslich verhaftet und in ein Gefängnis gebracht worden, wie ein Sprecher der Polizei des Ascension Parish auch «NBC News» bestätigt habe.