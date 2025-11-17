Rapper Haftbefehl: Darum hat Ehefrau Nina ihren Ehering abgelegt

Ihr Mann sage ihr täglich «30 Mal», dass er sie liebe. Sie machte jedoch keine Hehl daraus, dass sie unter den Erlebnissen der vergangenen Jahre gelitten habe. Die Beziehung sei noch nicht wieder die alte und sie habe eine Blockade, seine Gefühle zu erwidern. «Da muss Gras drüber wachsen.» Deshalb trage sie auch aktuell ihren Ehering nicht. «Aber den gibt's noch. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch.» Weiter betonte die zweifache Mutter, die seit 2016 mit Haftbefehl verheiratet ist: «Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das.»