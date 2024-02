Rapper Killer Mike gewinnt drei Grammys - und wird verhaftet

Weitere Grammy–Gewinner des Abends

Den Preis für die beste Single des Jahres erhielt Miley Cyrus (31) für ihren viralen Sommerhit «Flowers», die an diesem Abend gleich zwei Grammys gewann. Der Preis für den Song des Jahres ging an Billie Eilish (22) für ihren Barbie–Song «What Was I Made For?». Der Song aus dem Film «Barbie», der den Sommer dominierte und an den Kinokassen Rekorde brach, erhielt auch den Preis für den besten Song, der für visuelle Medien geschrieben wurde.