Rapper Lil Poppa stirbt im Alter von nur 25 Jahren

Er veröffentlichte noch am vergangenen Freitag neue Musik – jetzt ist Lil Poppa tot. Der US–Rapper aus Jacksonville im Bundesstaat Florida ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Wie das Promi–Newsportal «TMZ» berichtet, teilte das Büro des Gerichtsmediziners von Fulton County im US–Bundesstaat Georgia mit, dass der Musiker – mit bürgerlichem Namen Janarious Mykel Wheeler – am Mittwoch, dem 18. Februar, um 11:23 Uhr Ortszeit für tot erklärt wurde. Eine Todesursache wurde zunächst nicht veröffentlicht. Auch die näheren Umstände seines Todes blieben vorerst unklar.