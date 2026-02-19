Rapper Lil Poppa stirbt im Alter von nur 25 Jahren

Er veröffentlichte noch am vergangenen Freitag neue Musik – jetzt ist Lil Poppa tot. Der US–Rapper aus Jacksonville im Bundesstaat Florida ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Wie das Promi–Newsportal «TMZ» berichtet, teilte das Büro des Gerichtsmediziners von Fulton County im US–Bundesstaat Georgia mit, dass der Musiker – mit bürgerlichem Namen Janarious Mykel Wheeler – am Mittwoch, dem 18. Februar, um 11:23 Uhr Ortszeit für tot erklärt wurde. Eine Todesursache wurde zunächst nicht veröffentlicht. Auch die näheren Umstände seines Todes blieben vorerst unklar.
Ein grosses Talent der Florida–Rap–Szene
Lil Poppa galt als einer der wichtigsten Vertreter des modernen Florida–Raps. Von seiner Heimatstadt Jacksonville aus übte er grossen Einfluss auf die dortige Rapszene aus. Er stand bei der Collective Music Group (CMG) des Rap–Superstars Yo Gotti (44) unter Vertrag und lieferte in den vergangenen Jahren verlässlich Hits. Tracks wie «Love & War», «Mind Over Matter» und «Happy Tears» machten ihn weit über Florida und die USA hinaus bekannt.
Im August 2025 erschien sein 16 Songs umfassendes Album «Almost Normal Again». Seine neueste Single «Out of Town Bae» kam erst am vergangenen Freitag auf den Markt. Eigentlich sollte Lil Poppa im kommenden Monat in New Orleans auf der Bühne stehen.