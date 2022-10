Rapper Macklemore hätte seine Musik «früher veröffentlichen sollen»

Wie schwer ist es für Sie, nach Hits wie «Thrift Shop» die Erwartungen Ihrer Fans zu erfüllen?

Macklemore: «Thrift Shop» hat sich zwölf Millionen Mal in den USA verkauft. Ich hatte nie irgendwelche Erwartungen an den Song. Ich denke, dass man im Studio die beste Musik macht, die man machen kann. Wenn ich am Ende des Tages damit zufrieden bin, dann habe ich meinen Job gemacht. Und von diesem Punkt an entscheidet das Universum, was es tun wird.