Rapper MHD zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Rapper beteuerte Unschuld

Die Verurteilten sollen laut der Zeitung «Le Figaro» im Juli 2018 bei der Schlägerei in der Pariser Innenstadt beteiligt gewesen sein, bei der ein 23–Jähriger niedergestochen wurde und seinen Verletzungen erlag. Mohamed Sylla, dessen Auto in der Nähe des Tatorts gesehen worden war, hatte in dem Prozess seine Unschuld beteuert. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf 18 Jahre Haftstrafe für den Rapper.