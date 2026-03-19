Rapper Mystikal: Er bekennt sich der Vergewaltigung schuldig

Brutaler Übergriff in seinem Haus

Mystikal dürfte vielen Hip–Hop–Fans in Deutschland noch durch seine grossen Hits «Shake Ya Ass» und «Danger (Been So Long)» aus dem Jahr 2000 ein Begriff sein. Dem Rapper wurde in dem aktuellen Prozess vorgeworfen, im Jahr 2022 eine Frau in seinem Haus geschlagen, gewürgt und beraubt zu haben. Das Opfer schilderte, wie Tyler ihr Handy und ihre Schlüssel wegnahm. Während sie nach gestohlenen Geld suchte, soll er sie vergewaltigt haben. Bevor er sie gehen liess, zwang er sie dem Bericht zufolge ausserdem dazu, ihm Geld über eine Bezahl–App zu überweisen.