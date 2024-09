Rapper Sean «Diddy» Combs in New York verhaftet

Anwalt verteidigt Combs: «Er ist kein Krimineller»

Wie Quellen aus der Strafverfolgungsbehörde dem US–Portal «TMZ»mitteilten, wurde der 54–Jährige am späten Montagabend von Beamten des Heimatschutzministeriums in einem Hotel in Midtown Manhattan festgenommen und zur Aussenstelle des FBI in Manhattan gebracht. Die Behörden hätten ursprünglich geplant, Combs erst am Dienstag festzunehmen, aber «etwas ist passiert, das dazu geführt hat», dass die Bundesbeamten ihn früher in Gewahrsam genommen hätten.