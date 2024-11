Rapper Sido: Sein fünftes Kind ist auf der Welt

«Und dann warst du da»

Erst am 20. Oktober hatte sie die Schwangerschaft bestätigt. Während es ihr erstes Kind ist, ist es für den Rapper bereits der fünfte Nachwuchs. «Und dann warst du da», schrieb Georgina Stumpf auf Englisch zusammen mit einem roten Herz am 30. November gegen 05:00 Uhr morgens zu einem Foto in ihrer Instagram–Story. Das Bild zeigt die Hand eines Babys, die ihren Finger umfasst. Dazu wählte Stumpf das Lied «Dir gehört mein Herz» von Phil Collins und Eva Mattes. Das Geschlecht verriet sie nicht.