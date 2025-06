Rapper Silentó zu 30 Jahren Haft verurteilt

Tat im Januar 2021

Die Tragödie ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 21. Januar 2021 in einem Vorort von Decatur, Georgia. Wie aus Polizeiberichten hervorgeht, fanden Beamte Frederick Rooks III mit mehreren Schusswunden vor einem Wohnhaus, er verstarb noch am Tatort. Überwachungskameras in der Nachbarschaft zeichneten auf, wie ein weisser BMW SUV vom Tatort flüchtete. Der Wagen konnte später eindeutig Silentó zugeordnet werden.