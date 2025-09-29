Rapper Snoop Dogg erneut TV-Experte für die Olympischen Winterspiele

Bei Snoop Dogg herrscht grosse Vorfreude. «Ich freue mich sehr, bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand–Cortina wieder mit meinem Freund Mike Tirico zusammenzuarbeiten», sagte er in einem Statement. «Der D–O–Double–G wird erneut vor Ort sein und ich freue mich darauf, mit den Athleten und ihren Familien zu feiern. Die Olympischen Spiele sind die grösste Bühne der Welt und wie jeder weiss, dreht sich bei mir alles um Sport. Darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und dabei Spass zu haben. Ich werde meine Skibrille, warmen Jacken, Schneehosen und Schlittschuhe mitbringen», fügte der Rapper hinzu.