Rapper Tory Lanez wegen Schüssen auf Megan Thee Stallion verurteilt

Der kanadische Rapper Tory Lanez (30) ist in einem Prozess in Los Angeles für schuldig befunden worden, im Sommer 2020 auf die Rapperin Megan Thee Stallion (27) geschossen zu haben. Das berichtet «Deadline». Die zwölfköpfige Jury sah es als erwiesen an, dass Lanez, der mit bürgerlichen Namen Daystar Peterson heisst, den Hip-Hop-Superstar mit einer halbautomatischen Waffe angegriffen hat und eine nicht registrierte Waffe in einem Fahrzeug mit sich führte. Megan Thee Stallion mussten nach der Attacke Kugelfragmente aus ihren Füssen entfernt werden.