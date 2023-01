Rapperin Gangsta Boo stirbt im Alter von 43 Jahren

Mitchell gilt als Pionierin der weiblichen Rap-Musik. Sie begann im Alter von 14 Jahren zu rappen und war Anfang der 1990er Jahre auf dem Debütalbum «Mystic Stylez» von Three 6 Mafia zu hören. Gangsta Boo war das zweite weibliche Mitglied der Gruppe. 1998 veröffentlichte sie im Alter von 19 Jahren ihr erstes Soloalbum «Inquiring Minds», arbeitete aber bis 2001 weiter mit Three 6 Mafia zusammen. Insgesamt war Gangsta Boo an sechs Alben von Three 6 Mafia beteiligt. Die Gruppe gewann später einen Oscar für den besten Originalsong, «It's Hard Out Here for a Pimp», aus dem Film «Hustle & Flow» von 2005.