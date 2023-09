Rapperin Katja Krasavice erobert erneut die deutschen Albumcharts

Hippie–Legenden Jethro Tull wieder in den Top 5

Wie das Marktforschungsunternehmen «GfK Entertainment» im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelte, gesellen sich zu den beiden Erfolgsmusikerinnen in den Top 5 der Charts nun nur noch die Folk–Piraten von Mr. Hurley & Die Pulveraffen mit «Leuchtturm» (Platz 3), die Hippie–Legenden Jethro Tull mit der Jubiläumsedition ihres Klassikers «Broadsword And The Beast» (Platz 4) und die isländische Rockband Sigur Rós mit dem Werk «Átta» (Platz 5).