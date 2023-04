Rassismus-Befürchtung: Meghan soll Brief an Charles verfasst haben

Keine Teilnahme an Krönung

Während Prinz Harry am 6. Mai der Krönung von König Charles III. in London beiwohnt, wird sein Sohn Archie (3) zu Hause in Kalifornien am selben Tag seinen Geburtstag feiern. Wie bereits Mitte April bekannt wurde, bleibt Herzogin Meghan wohl aus diesem Grund mit den beiden Kindern des Paares in den Vereinigten Staaten.