Vorfall im Palast, in den Lady Susan Hussey verwickelt war

Harry bezog sich in diesem Zusammenhang auch auf einen rassistischen Vorfall im Palast, in den Lady Susan Hussey, eine langjährige Hofdame der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), verwickelt war. Ihr wurde vorgeworfen, rassistisch aufgeladene Fragen an Ngozi Fulani, die Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Sistah Space, gestellt zu haben, als diese an einem Empfang im Buckingham Palast zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen teilgenommen hatte. «Was Ngozi Fulani passiert ist, ist ein sehr gutes Beispiel für das Klima innerhalb der Institution», sagte Harry.