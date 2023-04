Familie und Freunde reden mit

Single Alex (27, Mannheim) entscheidet dem Sender zufolge in «Rate my Date» in mehreren Auswahlrunden, welche der zehn Kandidatinnen sein Herzblatt sein soll. Wo dann das Date stattfindet - bei einem Traumurlaub auf den Seychellen, einem Wellness-Ausflug in Tirol oder einem Stieleis an der Tanke - bestimmen allerdings seine Familie und Freunde.