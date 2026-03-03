Rätsel um Jim Carrey: Management reagiert auf Gerüchte

Weil Carrey vor seinem Paris–Auftritt seit November 2025 nicht mehr öffentlich gesehen wurde, machte nun in den sozialen Medien die Theorie die Runde, bei dem Gast in Paris habe es sich um einen Impersonator gehandelt. Carreys Management stellte gegenüber «People» nun aber klar, dass es sich tatsächlich um den echten Jim Carrey handelte, der seinen Preis persönlich entgegennahm.