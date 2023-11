Ratten und Mäuse in der Wohnung: So bekämpft man die Schädlinge

Wo im Haus verstecken sich Mäuse und Ratten am liebsten und wie gelangen sie überhaupt ins Haus bzw. in Wohnungen?

Scharrer: Unter den verschiedenen Arten von Mäusen sind es speziell die Hausmäuse, die im menschlichen Siedlungsbereich und in landwirtschaftlichen Betrieben vorkommen – überall dort, wo es Versteckmöglichkeiten, Nistmaterial und Nahrung gibt. Sie mögen es bevorzugt dort, wo es warm und trocken ist. In der Wildnis sind die Tiere nicht überlebensfähig. Oft leben sie in den Wänden oder Zwischenböden – vor allem in Altbauten – aber auch in der Isolierung oder in der Fassade. Sie passen durch kleinste Spalten und Ritze und verschaffen sich so Zugang zum Beispiel über Hohlräume unter Fassadenverkleidungen oder Versorgungsschächte.