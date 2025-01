«Raubtier» Robert F. Kennedy Jr.: Jetzt meldet sich auch Maria Shriver

Caroline Kennedy gibt in ihrem Brief an die Parlamentskammer auch erschreckende private Einblicke. «Es ist keine Überraschung, dass er Raubvögel als Haustiere hält, weil er selbst ein Raubtier ist», berichtet sie. Bobby habe es genossen, «damit anzugeben, wie er Hühnerküken und Mäuse in den Mixer steckte, um seine Falken zu füttern».