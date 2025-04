Rauchmelder-Fehlalarm? So schaltet man das Gerät wieder aus

Rauchmelder nicht deaktivieren

So verständlich es ist, den nervtötenden Alarm schnell loswerden zu wollen: Den Rauchmelder komplett zu deaktivieren oder gar zu demontieren, ist keine gute Idee. In Deutschland sind Rauchmelder in vielen Bundesländern Pflicht – insbesondere in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungswege dienen. Wer sie entfernt oder abschaltet, handelt nicht nur fahrlässig, sondern kann im Schadensfall auch haftbar gemacht werden.