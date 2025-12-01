Raus aus dem Trubel: Zieht Britney Spears nach Grossbritannien?

Das Buch von Kevin Federline, mit dem Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war, trägt den Titel «You Thought You Knew» und war im Oktober erschienen. Ein Sprecher von Spears reagierte mit einer Stellungnahme gegenüber dem US–Magazin «People» auf die Vorwürfe darin: «Angesichts der Nachrichten aus Kevins Buch profitieren wieder einmal er und andere von ihr, und das traurigerweise, nachdem die Unterhaltszahlungen an Kevin beendet wurden. Alles, was ihr wichtig ist, sind ihre Kinder Sean Preston und Jayden James und ihr Wohlergehen während dieses Sensationalismus. Sie hat ihre Reise in ihren Memoiren detailliert beschrieben.»