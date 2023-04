Raus ins royale Rampenlicht? Das muss man über Camillas Kinder wissen

Tom Parker Bowles ist Autor und Kritiker, der sich auf den Bereich Essen spezialisiert hat. Inspiration für seine Berufswahl sollen die Kochkünste und Rezepte seiner Mutter gewesen sein. Er erhielt 2010 den Preis der «Guild of Food Writers» für seine Arbeit über britisches Essen. Parker Bowles hat bereits mehrere Kochbücher verfasst und tritt regelmässig in TV-Sendungen auf, unter anderem in der bekannten Kochshow «MasterChef».