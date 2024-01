Rauschte Taylor Swift beleidigt bei den Golden Globes ab?

Taylor Swift (34) hat die Verleihung der Golden Globes am Sonntagabend offenbar früher verlassen – und Fans spekulieren laut Medienberichten über den Grund ihres vorzeitigen Abgangs. Die Sängerin war mit ihrem Konzertfilm «The Eras Tour» für einen Preis in der neuen Kategorie «Best Box Office Achievement», also für den besten kommerziellen Erfolg an den Kinokassen, nominiert. Doch der Award ging an «Barbie».