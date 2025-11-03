Rauswurf aus der Royal Lodge: Zieht Andrew jetzt nach Abu Dhabi?

Andrew Mountbatten Windsor (65) verliert wegen des Epstein–Skandals Titel, Ehren und seinen Wohnsitz. Royal–Experten glauben nun sogar, dass es den in seiner Heimat in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles III. (76) ins Ausland ziehen wird. Auch über seine Ex–Frau Sarah Ferguson (66), die ebenfalls die Royal Lodge verlassen muss, wurde bereits spekuliert, dass sie womöglich jenseits von Grossbritannien einen Neustart wagen werde. Für Andrew ist sogar schon ein konkretes Ziel im Gespräch.