Rauswurf bei The Who: Jetzt reagiert Ringo Starrs Sohn Zak Starkey

Zak Starkey: «Ich bin sehr stolz auf meine fast 30 Jahre bei The Who»

In einem Statement gegenüber dem Branchenmagazin «Variety» sagt Starkey: «Ich bin sehr stolz auf meine fast 30 Jahre bei The Who.» Für ihn sei es «die grösste Ehre» gewesen, in die Fussstapfen von Keith Moon (1946–1978) zu treten – dem Original–Schlagzeuger der Band, einem engen Freund seines Vaters und seinem Patenonkel. The Who sei «wie eine Familie für mich» gewesen.