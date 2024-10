Ray Nicholson: Das manische Grinsen seines Vaters hat er schon drauf

Ob in Tim Burtons (66) «Batman», Stanley Kubricks (1928–1999) «Shining» oder Miloš Formans (1932–2018) «Einer flog über das Kuckucksnest»: Wenn Jack Nicholson (87) seine Co–Stars mit schlafwandlerischer Leichtigkeit in den Schatten stellt, tut er dies in der Regel mit einem breiten, zuweilen manischen Grinsen. Auf der Leinwand bekamen wir dieses ikonische Lächeln jedoch schon lange nicht mehr zu sehen: Nicholsons bis dato und höchstwahrscheinlich auch finale letzte Rolle hatte er bereits 2010 in der romantischen Komödie «Woher weisst du, dass es Liebe ist» inne.