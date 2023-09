R&B-Sängerin Irish Grinstead stirbt mit nur 43 Jahren

«Dieses Mädchen war so strahlend wie die Sterne! Sie war nicht nur äusserlich schön, sondern auch innerlich», fährt LeMisha Grinstead in ihrem Nachruf fort. Es sei eine Freude für sie gewesen, mit Irish die Bühne zu teilen. Sie werde ihre Schwester den Rest ihres Lebens in Ehren halten. Zur genauen Todesursache äusserte sie sich hingegen nicht. Bereits im Dezember 2022 kündigte allerdings die Band wegen «ernsthaften medizinischen Problemen» eine Auszeit an. Irish hatte eine eineiige Zwillingsschwester, die bereits im Jahr 2008 im Alter von 27 an Nierenversagen verstarb.