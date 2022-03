Rea Garvey bringt Hilfstransport in die Ukraine

In der ProSieben-Sendung «Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.» dreht sich am kommenden Mittwoch (23. März, ab 21:25 Uhr) alles um die aktuelle Situation in der Ukraine. Sänger Rea Garvey (48) wird dann - unter der Moderation von Linda Zervakis (46) und Matthias Opdenhövel (51) - live im Studio von seinem Hilfstransport nach Lwiw berichten, den er zusammen mit dem Gründer der Hilfsorganisation Arthelps, Thomas Lupo, auf die Beine gestellt hat.