Rea Garvey feiert Red-Carpet-Debüt mit Tochter Aamor

Rea Garvey (52) feierte sein Red–Carpet–Debüt mit Tochter Aamor (20). Jahrelang hielt der Sänger seine beiden Kinder aus der Öffentlichkeit heraus, doch 2024 wagte Aamor den Schritt ins Rampenlicht: Für sein Album «Halo» arbeitete ihr berühmter Vater mit ihr zusammen, drehte ein Musikvideo und nahm mit ihr ein Duett auf. Inzwischen ist Aamor selbst als Musikerin tätig. Nun präsentierten sich Vater und Tochter erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.