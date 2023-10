Rea Garvey kündigt Arena-Tour und neues Album an

Eine lange Pause

Dass ihn diese Ankündigung so berührt, liegt indirekt offenbar auch an Corona. Ohne die Pandemie zu nennen, erklärt er in seinem überschwänglichen Post weiter: «Wir wurden 2019 für eine Tour wie diese gebucht. Ich und die Band gingen wie so viele andere Bands in den Proberaum und bereiteten uns auf Shows vor, die nie stattfinden würden», so Garvey. «Es ist, als hätten wir uns über fünf Jahre lang auf diese Arena–Tour vorbereitet und JETZT findet sie tatsächlich statt!», freut er sich.