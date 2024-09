Rea Garvey: Wird Tochter Aamor in seine Fussstapfen treten?

Hatten Sie auch Bedenken, wenn sie nun in der Öffentlichkeit steht?

Garvey: Ich schätze, je mehr Bedeutung man einer Entscheidung beimisst, desto mehr Gewicht hat sie im Leben. Aamor suchte nicht nach Bekanntheit, indem sie in dem Video mitspielte, sie wollte einfach Teil dessen sein, was sie uns ihr ganzes Leben lang hat machen sehen. Aamor war immer zwei Meter von der Öffentlichkeit entfernt, sie wuchs hinter der Bühne und hinter den Kulissen auf, aber sie wusste, was sie erwartet, wenn sie vor die Kamera und auf die Bühne tritt. Ich glaube nicht, dass Aamor schon eine Entscheidung darüber treffen muss, was sie im Leben werden will, also war der Auftritt in meinem Musikvideo erst einmal nur das und nicht mehr. Ich habe gewartet, bis sie 18 Jahre alt war, um sie an dem teilhaben zu lassen, was Josephine und ich tun, damit sie als Erwachsene fundierte Entscheidungen treffen kann und nicht als Kind überfordert wird. Ob sie in einem weiteren Video oder auf der Bühne zu sehen sein wird, wird sie entscheiden, wenn sich die Gelegenheit ergibt.