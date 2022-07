Reaktion auf Promi-Kritik: Instagram nimmt Änderungen zurück

«Frustrierend» für Nutzerinnen und Nutzer

Im Gespräch mit dem Tech-Journalisten Casey Newton spricht Instagram-Chef Adam Mosseri (39) davon, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer demnach vor allem derzeit an vier Punkten stören. Laut Mosseri nehme nur ein geringer Prozentsatz an Usern an dem Vollbild-Test teil, «aber manche von ihnen können es überhaupt nicht leiden». Daneben spielten Videos auf der Plattform seit Jahren eine immer wichtigere Rolle, was «frustrierend» für Anwender sei, denen Bildinhalte lieber sind.