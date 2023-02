Reaktion auf Will Smiths Oscar-Ohrfeige war «mangelhaft»

Academy-Präsidentin: «Wir haben daraus gelernt»

In Zukunft, so Yang, müsse die Academy of Motion Picture Arts and Sciences «vollkommen transparent und in ihren Handlungen verantwortlich sein». Gerade in Krisensituationen solle in Zukunft «schnell und entschieden» gehandelt werden, um «die Veränderungen zu bewirken, die wir in unserer Industrie sehen wollen», so Yang weiter.