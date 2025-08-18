Reality-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel verkündet Hochzeitstermin

Das VOX–Format «Goodbye Deutschland» begleitet das Leben der Gastronomen auf Mallorca seit vielen Jahren. Im März 2018 kam ihre Tochter Josephine zur Welt. Doch im November 2022 schockten die beiden ihre Fans mit der Nachricht, dass sie sich nach 24 Jahren getrennt haben. «Wir haben lange, lange gekämpft und haben wirklich alles versucht ... Geht nicht mehr», sagte Steff Jerkel damals unter Tränen im RTL–Interview. «Peggy ist eine Wahnsinns–Frau, Aber es fehlt irgendwas. Wir streiten uns und das, finde ich, ist das Schlimmste fürs Kind.»