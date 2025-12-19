Reality-Show «#CoupleChallenge»: Schon im Januar geht es weiter

In der Show kämpfen prominente Duos einmal mehr um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um Liebespaare, sondern auch um freundschaftliche Teams. Die Paare treten laut RTLzwei «in actiongeladenen Challenges» gegeneinander an. «Doch die grösste Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams – und dem einen oder anderen verfeindeten Paar», heisst es weiter in der heutigen Ankündigung.