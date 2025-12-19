Reality-Show «#CoupleChallenge»: Schon im Januar geht es weiter

Die Reality–Show «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» kehrt auf die Bildschirme zurück. Wie RTLzwei bekannt gibt, startet am 21. Januar die nunmehr fünfte Staffel des Formats beim Sender. Ausgestrahlt wird ab 20:15 Uhr eine Doppelfolge. Schon eine Woche vorher, am 14. Januar, steht die Reality–Show bei RTL+ zum Abruf zur Verfügung.
Preisgeld von bis zu 100.000 Euro
Bei der letzten Ausgabe der RTLzwei–Show im April dieses Jahres triumphierten Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30). Welche Reality–Gesichter jetzt an Ausgabe fünf teilnehmen werden, ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt.
In der Show kämpfen prominente Duos einmal mehr um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um Liebespaare, sondern auch um freundschaftliche Teams. Die Paare treten laut RTLzwei «in actiongeladenen Challenges» gegeneinander an. «Doch die grösste Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams – und dem einen oder anderen verfeindeten Paar», heisst es weiter in der heutigen Ankündigung.
Die Gewinnsumme verringert sich dabei durch «Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben». Die Kandidatinnen und Kandidaten selber nominieren zwei Paare, die in Exit–Challenges gegeneinander um das Weiterkommen kämpfen.