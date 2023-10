Reality-Show «Forsthaus Rampensau»: «Erkan & Stefan»-Duo ist mit dabei

Demnach werden auch Partyschlager–Sängerin Jasmin Herren (44) und ihr Partner Philipp Bender sowie die Models Gina–Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj ins Forsthaus ziehen. Herren hatte bereits Anfang September in einem Interview mit «Bild» über die Teilnahme mit ihrem neuen Freund gesprochen: «Wenn Philipp nach der Show keine Lust mehr auf Öffentlichkeit hat, ist das in Ordnung. Wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Vielleicht ist es ja im Forsthaus so weit.» Die sechs weiteren Promi–Paarungen wurden noch nicht verkündet.