Reality-Show «The 50» bekommt zweite Staffel

Im März 2024 startete Amazon Prime Video ein neues Reality–Format, das es in sich hatte: In der Show trafen auf Einladung eines mysteriösen Spielleiters 50 bekannte Gesichter in einem Schloss aufeinander, um dort in verschiedenen Challenges gegeneinander anzutreten. Zu gewinnen gab es ein Preisgeld von 50.000 Euro, das allerdings nicht an den Gewinner, sondern an einen seiner jeweiligen Social–Media–Follower ging.